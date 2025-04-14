Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK) üyeleriyle Keban ve Ağın ilçelerine doğa gezisi düzenledi.

Kurulduğu günden bu güne Elazığ’ın doğal güzelliklerine ve turizmine katkı sunmaya çabalayan ELDAK Spor Kulübü, ilçe tanıtım programları kapsamında 2024 yılında duyurusunu yaptığı doğa gezilerine Keban ve Ağın ilçeleriyle devam etti. Keban merkez, Keban Nimri köyü, Arapgir Onar köyü ve Ağın merkez rotasıyla düzenlenen faaliyete Keban Belediyesinin katkılarıyla kulüp üyesi ve sporcusu yoğun bir katılımla gerçekleşti. İlçelerin doğal güzelliklerini tanıtmak ve kulüp üyelerinin kaynaşması amacıyla bu organizasyonların düzenlendiğini belirten ELDAK Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Tunçel bu faaliyetlerin devam edeceğini ve katılmak isteyenlerin sosyal medyada duyurulan faaliyet programında uygun gördükleri bir faaliyete katılabileceklerini belirtti.