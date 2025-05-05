Türkiye Su Topu Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen Erkekler 1. Lig A Grubu 1. devre müsabakaları, 2-4 Mayıs tarihleri arasında Elazığ’da yapıldı.

Elazığ olimpik yüzme havuzu, bu üç gün boyunca Türkiye’nin dört bir yanından gelen Sutopu takımlarını ve sporseverleri ağırladı. Müsabaka 35 sutopu yüzme, Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü, AYIK, 1863 Boğaziçi Spor Kulübü, Giresun Gençlik Spor Kulübü, ve ev sahibi Elazığ Gençlik Spor Kulübünün katılımı ile gerçekleştirildi. Toplam 15 maçtan oluşan fikstürde, takımlar kıyasıya rekabet ederek, turnuvanın açılış maçı, 2 Mayıs 2025 Cuma günü saat 17.00’de 35 Sutopu Yüzme ile Elazığ Gençlik Spor Kulübü arasında oynandı. Bu dev organizasyon, Elazığ’ın sadece bölgesel değil ulusal ölçekte de spor altyapısının güçlenmekte olduğunun en önemli göstergelerinden biri oldu. Özellikle yüzme ve sutopu branşlarında yapılan yatırımlar, tesisleşme ve genç sporculara verilen destekle Elazığ, su sporlarında söz sahibi şehirler arasında yer almayı hedefliyor.

Ev sahibi takım Elazığ Gençlik Spor Kulübü, hem sahada göstereceği performansla hem de organizasyonun ev sahipliği sürecindeki başarısıyla dikkat çekmeyi amaçlıyor. Genç ve dinamik kadrosuyla lige renk katması beklenen Elazığ temsilcisi, 3 mağlubiyet, 2 galibiyet ile ligdeki mücadelesini sürdürecek. Temmuz ayı içerisinde oynanacak olan 2. devre müsabakalarıyla da Lig mücadelesini sürdürecek.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’’Bölgenin tek takımı olarak transfer yapmadan lig mücadelesini ve milli takım hedeflerini sürdüren Elazığ Gençlik Spor Kulübü sutopu takımımızı yürekten kutluyoruz. Su içerisinde göstermiş oldukları azim ve mücadele karşısında Giresun SK ile 26-12, Keçiören Bld. 12-6 skorla İki galibiyet, AYIK 20-11, 35 Sutopu Yüzme 25-5, 1863 Boğaziçi GSK 14-8 skorlarla 3 mağlubiyet elde etti. Ligi 4. tamamlayan takımımız, temmuz ayı içerisinde 2. devre müsabakalarına katılacak. Sporun her dalına olduğu gibi su sporlarına da büyük önem veriyoruz. Özellikle son yıllarda ilimizde Yüzme ve Sutopu branşlarında yapılan altyapı yatırımları, sporcu yetiştirme programlarımız ve tesis imkanlarımız sayesinde şehrimizin öz kaynakları ile profesyonel ligler de mücadele etmeye devam edeceğiz, ortaya koydukları bu mücadeleden ötürü Sutopu Takımımızı ve antrenörlerimiz Bekir Sadak’ı tebrik ediyoruz’’ dedi.