Elazığ İl Özel İdaresi, Palu Gökdere-Akbulut-Gemtepe grup köy yolunda asfaltlama öncesi yol genişletme ve sanat yapıları çalışması gerçekleştiriyor.

Elazığ İl Özel İdaresi 2023 yatırım programı çerçevesinde Palu İlçesi Gökdere-Akbulut-Gemtepe toplamda 33 kilometre olan Grup köy yolunda trafik güvenliği ve ulaşımın daha konforlu sağlanması amacıyla asfaltlama öncesi yoğun yağışlardan dolayı heyelan olan bölgelerde, yol genişletme ve sanat yapıları çalışması gerçekleştiriyor. Elazığ İl Özel İdaresi şehrin birçok noktasında asfaltlama, yol bakım onarım, yol genişletme, içme suyu ve tarımsal sulama suyu çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, şehrin ulaşım ağının güvenli ve konforlu olması için aralıksız bir şekilde çalışmaların yürütüldüğü vurgulanarak, ‘’Elazığ İl Özel İdaresi gerçekleştirdiği çalışmalar ile şehir genelinde daha güvenli ve rahat bir ulaşım oluşturmaktadır. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz şehrin birçok noktasında yoğun bir tempoyla çalışmaktadır. Ekiplerimiz yatırım programı çerçevesinde hem merkeze bağlı köylerde hem de ilçelere bağlı köylerde BSK asfaltlama çalışmalarının yanında yol genişletme, yol bakım ve onarım çalışmaları da gerçekleştirmektedir. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile vatandaşlarımız daha rahat ve konforlu bir şekilde seyahat edebilecek’’ denildi.