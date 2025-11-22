Elazığ’da akşam saatlerinde etkili olan yoğun sis, özellikle yüksek kesimlerde görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. 4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi’nde yoğun sis nedeniyle göz gözü görmedi.

Elazığ genelinde etkisini sürdüren sis, özellikle kentin yüksek kesimlerinde görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Yoğun sis, Elazığ’ın 4 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Harput Mahallesi’nde eşsiz görüntüler oluşturdu. Tarihi mekanlarıyla ünlü Harput, sisin etkisiyle akşam saatlerinde adeta kayboldu.

Kaynak: İHA