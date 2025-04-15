Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sivrice ilçesinde mahsur kalan sürücünün yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti.

Elazığ’da kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. 112 Acil Servis ekipleri, bir aracın Sivrice ilçesine bağlı Hazarbaba Kayak Merkezi yolunda mahsur kaldığı ihbarını aldı. Durumun İl Özel İdaresine bildirilmesinin ardından olay yerine giden ekipler, kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan vatandaşın aracını kurtardı. Ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yol açma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.