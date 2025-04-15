Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki GBB Kültür tarafından, kutnu kumaşının serüvenini ustaların gözünden anlatan El Emeği Göz Nuru: Kutnu belgeselinin gösterimi ve ustalara saygı programı düzenlendi.

Kentin dokuma kültürünün en gözde eseri olan kutnu kumaşının yüzyıllarca süren hikayesinin anlatıldığı GBB Kültür tarafından hazırlanan, Gaziantep Kent Konseyi’nin destekleriyle yapılan "El Emeği Göz Nuru: Kutnu" belgeselinin ilk gösterimi Bayazhan Kent Konseyi Salonu’nda yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, GBB Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Güzelbey ile kutnu ustalarının katıldığı programda ayrıca kadim kutnu sanatını yaşatan ustalara plaket takdim edildi. Zarifliğiyle ön plana çıkan kumaşların gözler önüne serildiği serginin açılışı yapıldı.

"Biz sevgiyi, iyiliği, kardeşliği, muhabbeti, birbirimize olan kardeşliği dokuyoruz"

Programda konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, büyüdüğü ailede zanaatkarlıkları görerek büyüdüğünü ve öğrendiğini aktararak, "Kalelere, bayraklara, sancaklara kumaş olan bu özel kumaşı şimdi geleceğe nasıl taşırız bunun derdi ve aşkıyla, sevdasıyla buradayız. Günümüzde küreselleşme ve kentleşme ile sosyal adaleti, sosyal barışı, ekolojide bozulmalara neden oldu. Medeniyetimizin bize yüklediği görevleri ve sorumluluğu üzerimizde hissediyoruz. En büyük kara depreminden çıktık ama hiç vazgeçmedik, çalışmaya devam ettik. Zor bir iş kutnuyu ortaya çıkarmak. Bu bir ekonomi ve arz talep meselesi. Bu toprakların çocukları bununla uğraşır. Bu şehrin çocukları emek verir, gayret gösteriyor. Şehrimizin ustalarına ‘İyi ki varsınız’ demek için buradasınız. Biz sevgiyi, iyiliği, kardeşliği, muhabbeti, birbirimize olan kardeşliği dokuyoruz. Bu dokuma bütün dünyaya muhabbet olarak gitsin" dedi.

Erdem Güzelbey ise programda kutnunun zahmetli bir süreç sonrası ortaya çıktığını aktararak, "Günlük yaşamımızda kutnuyu ve diğer mesleklerin değerinin farkındayız ama bunun nasıl bir emek, birikim ürünü olduğunu unutmuş vaziyetteyiz. Bunları tekrar hatırlatmak istiyoruz. Ustalarımızı birer sanatçı olarak gördüğümüzü vurgulamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kutnu ustalığının unutulmaması için gerekli olan desteklere değinen Kutnu Ustası Abdülkadir Mekki ise, "Kutnu sanatına emek veren bütün ustalarımız var olsun. Kutnu kumaşını bütün dünya tanır bilir. Kutnu, bir ülkeyi bayrak kumaşı, bir orduyu temsil eden sancak kumaşı, gelin kızlarımızın çeyizi, gelinliği, damatların gömleği, bebeklerin zıbını, misafirlerin döşek, minder ve yorgan kumaşı, ve tüm alanlarda giyinmek ve örtünmek için kullanılmıştır" diye konuştu.

GBB Kültür A.Ş. Genel Müdürü Halil İbrahim Yakar ise kutnunun tarihi süreci ve verilen değer üzerine bilgiler vererek, belgeselin ardından, "Bir olayı anlatacağınız zaman değerini ortaya koymak için padişahlara layık tabirini kullanırız. Kutnu kumaşını tarif ederken de saray kumaşı diye akdettiğimiz izlediğiniz belgeselde gördünüz. Bütün bu emeğin ne kadar insanla olduğunu görünce bütün ustalarımızın karşısında saygıyla eğiliyoruz" açıklamasında bulundu.