Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM) tarafından ücretsiz bilgisayarlı muhasebe kursu açılıyor.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yer alan EBEGEM, bireylerin mesleki ve kişisel gelişimini destekleyen eğitim programlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, açılacak ücretsiz bilgisayarlı muhasebe kursu için başvuru süreci başladı. Muhasebe alanında kariyer hedefleyenler ve dijital becerilerini artırmak isteyenlere yönelik düzenlenecek programda katılımcılara Türkiye’de yaygın olarak kullanılan LOGO GO muhasebe paket programı kullanımına ilişkin eğitim verilecek. Ücretsiz olarak verilecek bir aylık kurs programı sonunda kursiyerlere katılım belgesi verilecek.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kurs programına başvuruda bulunmak isteyenlerin, en geç 5 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar, Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki EBEGEM Öğrenci İşleri Birimi’ne şahsen başvurmaları gerektiği bildirildi.