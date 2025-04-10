Elazığ Belediyesi tarafından ‘Gelecek Sensin’ programıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan adaylara yönelik gerçek sınav standartlarında ücretsiz deneme sınavı düzenlenecek.

Elazığ Belediyesi’nin ‘Gelecek Sensin’ programı kapsamında YKS ve LGS adaylarına yönelik eğitim desteği üçüncü yılında da devam ediyor. Eğitime destek programı kapsamında sınav öncesinde kendilerini denemek isteyen öğrencilere katkı sağlamak amacıyla 11-12-13 Nisan tarihlerinde ücretsiz deneme sınavları düzenleneceği bildirildi. 2 oturum şeklinde, 70 sınav merkezinde düzenlenecek sınavlara 12 bin 500 YKS, 500 YDT ve 4 bin LGS öğrencisinin katılması bekleniyor. Öte yandan öğrencilere yönelik düzenlenen motivasyon seminerleri de devam ediyor. Belediye ve bir kurs merkezi iş birliğiyle düzenlenen motivasyon seminerleri kapsamında Eğitimci-Yazar Gökhan Müftüoğlu ağırlanacak. Seminer programının 15 Nisan Salı günü Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirileceği aktarıldı.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Sınavlara hazırlanan öğrencilerimize yönelik desteklerimiz üçüncü yılında da devam ediyor. Düzenlenen deneme sınavları, öğrencilere sınav stresini yönetme, zaman kullanımı ve bilgilerini pekiştirme fırsatı sunuyor. Gelecek Sensin programıyla gençlerimizin yanında yer alamaya devam ederek geleceklerini şekillendiren gençlerimize katkılarımızı sürdüreceğiz" denildi.