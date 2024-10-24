Elazığ İl Müftülüğü personeline yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından personele ’Sahih okuma kuralları ve yaygın hatalardan kurtulma yolları’ konulu seminer verildi. İki oturum şeklinde gerçekleştirilen programda öğleden önce imam ve müezzinler, öğleden sonra ise Kur’an kursları öğreticileri ve manevi rehberler katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü İrfan Üstündağ açılış konuşması yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı Davut Kaya ’Sahih okuma kuralları ve yaygın hatalardan kurtulma yolları’ konulu seminer gerçekleştirdi.

Slaytlar eşliğinde personele sunum yapan Kaya, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundu.