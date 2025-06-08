Elazığ’da yolcu bekleyen bir ticari taksi sürücüsü, araçta çakmağı çakması ile otomobil bir anda alev topuna döndü. Aracın bir anda alev alması ve sürücünün alevlerin arasından saniyelerle kurtulması kameralara yansıdı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Gazi Caddesi eski Öğretmenevi karşısındaki otobüs duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durak önünde 23 T 0086 plakalı aracı ile yolu bekleyen sürücü R.A., araç içerisinde çakmak çaktı. Çakmağın çakılması ile otomobilin alev alması bir oldu. Yaralanan sürücü can havli ile araçtan çıkarken, otomobil kısa sürede alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken kolundan ve yüzünden yaralanan sürücü, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aracın bir anda alev alması ve sürücünün son anda kurtulması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.