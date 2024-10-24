Ankara’da Ankara Kalkınma Ajansı ve Gazi Üniversitesi işbirliğiyle “Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği” kapsamında öğrencilere eğitim verilecek. Başarılı olarak yüz yüze eğitim almaya hak kazanan 40 öğrenci, siber güvenliğin alt temalarında daha derin ve teknik eğitim alacak.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla 2019 yılında Siber Vatan Programı başlatılmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ulusal hale getirilen programın Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı’na dönüştürülerek, ülke sathına yayılması sağlandı. Programla Türkiye’nin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması için üniversite öğrencilerinin farkındalıklarını artırmak ve potansiyel yetenekleri tespit ederek, eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetleri ile dijital ve siber güvenlik teknolojileri alanında kariyer planlamalarını teşvik etmek ve desteklemek hedefleniyor.

Ankara’da programa başvurular 10 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar yapılacak. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda başvurusu kabul edilen öğrenciler, Siber Vatan Hackviser Platformu’na yönlendirilecek. Kabul sürecinin ardından öğrencilerin 15 günlük süre içerisinde çevrimiçi olarak platformdaki eğitim ve görevleri (linux, network eğitimi) tamamlamaları gerekiyor. Hackviser Platformu üzerinden görevleri eksiksiz tamamlayan öğrenciler sınava tabi tutulacak ve içlerinden başarılı olan 40 öğrenci yüz yüze eğitim almaya hak kazanacak. Öğrenciler, Gazi Üniversitesi’nde her biri 5’er gün süreceak olan CEH (beyaz şapkalı hacker) eğitimi, web güvenliği eğitimi ve tersine mühendislik eğitimi olmak üzere üç eğitime katılacak. Siber Vatan Programı’na dâhil olarak teknik eğitimlere ve uygulamalara katılan öğrenciler, siber güvenliğin alt temalarında daha derin ve teknik eğitimler için oluşturulan takımlara yönlendirilecek. Siber Vatan Bootcamp etkinliğinde 10 gün derin ve teknik eğitimler, görev ve uygulamalar, tersine mühendislik çalışmaları, senaryo bazlı tatbikatlar ve yarışmalar yapılacak.

Türkiye Siber Vatan Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.sibervatan.org/ adresinden ulaşılabilecek.