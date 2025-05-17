Keçiören’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları erken başladı.

Keçiören’deki Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen Gençlik Festivali gençleri bir araya getirirken düzenlenen etkinlikler eğlenceli gösterilere sahne oldu. Keçiören’de 19 Mayıs’ın coşkuyla kutlandığını söyleyen Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç, "19 Mayıs, milletimizin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele’yi başlatmasını gençlerimiz coşkuyla kutluyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kutlamaya erken başladılar, doyasıya eğlendiler

Keçiören Belediyesi tarafından Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen Gençlik Festivali, genç sporcuları ve vatandaşları birbirinden eğlenceli etkinlikler ve spor gösterileriyle buluşturdu. Meydana kurulan müsabaka alanları ve parkurlarda karate, güreş ve taekwondo gösterileri, kareoke, sanal gerçeklik ve zumba etkinlikleri, dart, çuval ve kaşık yarışmaları düzenlendi. 19 Mayıs coşkusunu arkadaşları ve aileleriyle birlikte yaşayan eğlendi.

Keçiören Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını pazartesi günü ilçedeki Fatih Stadyumu’nda yapılacak geleneksel etkinliklerle gerçekleştirecek.