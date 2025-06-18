Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Mobil Sağlık Tarama hizmeti gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sivrice Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından ilçeye bağlı Soğukpınar köyüne yönelik Mobil Sağlık Tarama hizmeti gerçekleştirildi. Köydeki vatandaşları ev ev ziyaret eden ekipler, talep doğrultusunda tansiyon, kan şekeri ölçümü, pansuman, enjeksiyon hizmetinin yanı sıra kolon kanseri ve belirtileri hakkında yaptıkları bilgilendirme eşliğinde gizli kan testi kitleri dağıtımında bulundu.