Osmaniye’de alt geçitteki refüj demirinin içinde sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Osmaniye merkezde bulunan Devlet Bahçeli Meydanı alt geçidinde kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alt geçitte yavru kediyi kurtarmak için alınan güvenlik önlemleri sonrası çalışma başlatıldı. Kedinin sıkıştığı demir boru içinde çelik halatlar itfaiye ekiplerince kesilerek bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurtarılan yavru kedi ilk kontrollerinin ardından tedavi ve bakımı yapılmak üzere Osmaniye Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.