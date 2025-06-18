Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde leylek sürüleri çeltik tarlalarına akın etti, tarlalar adeta beyaz örtüyle kaplandı.

Göç mevsiminin en yoğun dönemine girilirken, Kırklareli Lüleburgaz’a bağlı köylerde çeltik ekili alanlara inen binlerce leylek, görsel bir şölen oluşturdu. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde tarlalara inen kuşlar, hem doğaseverlerin hem de vatandaşların ilgisini çekti. Çevre köylerde sayıları her yıl artan leylek yuvaları da dikkat çekerken, bu görüntüler göç yollarının değişmeyen durağı olan Trakya’nın ekolojik önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tarlalarda çekilen görüntülerde leyleklerin kimi zaman kümeler halinde beslendiği, kimi zaman ise kanat çırparak çeltik tarlaları üzerinde süzüldüğü anlar yer aldı.

Bölgede TREDAŞ ve DKMP tarafından yapılan çalışma sonucu Hayrabolu ve Lüleburgaz’daki civar köylerde çok sayıda leylek yuvası bulunuyor.