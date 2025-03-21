Elazığ’da meraların verimliliğini artırmak ve otlatma kapasitesini iyileştirmek amacıyla gübreleme çalışmaları sürüyor.

Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı Baltaşı Köyü ile Kovancılar ilçesine bağlı Şenova ve Okçular köylerinde yürütülen Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında, meraların verimliliğini artırmak ve otlatma kapasitesini iyileştirmek amacıyla gübreleme yapıldı. Muhtarların ve çiftçilerin katkılarıyla yürütülen bu çalışmalar çerçevesinde, toplam 16 ton kompoze gübre meralara atıldı. Yapılan uygulama ile meralardaki bitki örtüsünün zenginleştirilmesi, hayvancılığın daha sürdürülebilir hale getirilmesi ve bölgedeki üreticilerin daha verimli otlak alanlarına erişiminin sağlanması hedefleniyor.