Elazığ’da ilçe müftüleri haziran ayı toplantı gerçekleşti.

İl Müftülüğü ile ilçe müftülükleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek, yürütülen çalışmalarda birlikteliği sağlamak ve hizmette verimliliği arttırmak amacıyla mutad olarak düzenlenen ilçe müftüleri haziran ayı toplantısı yapıldı. Arıcak’ta İl Müftüsü İrfan Üstündağ başkanlığında düzenlenen ilçe müftüleri toplantısında, yürütülen çalışmalar ile birlikte yaklaşan yaz Kur’an kurslarında planlanan hizmetler görüşüldü.

Toplantıya İl Müftüsü İrfan Üstündağ, İl Müftü Yardımcısı Dr. Mustafa Fırat ve ilçe müftüleri katıldı.