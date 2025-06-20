Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Sağlık Bakanlığının "ideal kilonu öğren, sağlıklı yaşa" teması ile etkinlik düzenlendi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Sağlık Bakanlığının "ideal kilonu öğren, sağlıklı yaşa" teması ile ülke genelinde başlatmış olduğu kampanya kapsamında kurum personeline ve iş takibi için müdürlüğe gelen vatandaşlara yönelik etkinlik düzenlendi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu ve idarecilerin boy kilo ölçümü ile katıldıkları etkinlikte, standı ziyaret eden çalışanların ve vatandaşların boy/kilo ölçümleri ve beden kütle indeksi hesaplanarak, sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapıldı. Çıkan sonuçlara göre Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirmede bulunuldu.