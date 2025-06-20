Konya Büyükşehir Belediyesi, 13 Nisan - 13 Ekim 2025 tarihleri arasında Japonya’nın Osaka kentinin ev sahipliği yaptığı EXPO 2025’te Konya’yı uluslararası arenada tanıttı.KONYA (İGFA) - “Hayatlarımız İçin Gelecekteki Toplumu Tasarlamak” temasıyla 160 ülkenin katılımıyla Osaka’da düzenlenen EXPO 2025’te kurulan Türkiye pavilyonunda farklı etkinliklerle ülkemizin zengin kültürü tanıtılıyor.

Bu kapsamda fuara katılan Konya Büyükşehir Belediyesi, farklı ülkelerden ziyaretçilere Konya'nın tarihsel birikimini tanıttı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musikisi ve Sema Topluluğu’nun icra ettiği Sema Ayini Şerif’i katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Hazreti Mevlana’nın ve Konya’nın evrensel mesajlarını ziyaretçilere aktaran sema programı ile birlikte ebru sanatı da icra edilerek tüm dünyadan katılımcılar Konya’ya davet edildi.