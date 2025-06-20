Adana genelinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte bin 520 eğitim kurumunda öğrenim gören 522 bin 217 öğrenci karne heyecanı yaşadı. 34 bin 863 öğretmenin görev yaptığı kentte, okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde öğrenciler ders yılını tamamladı.

Karne alan öğrencilerin eğitim kademelerine göre dağılımı ise şöyle oldu: Okul öncesi 47 bin 641, ilkokul 182 bin 383, ortaokul 160 bin 382 ve lise 131 bin 811 öğrenci.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilere iyi tatiller dilerken, süreçte emeği geçen öğretmenlere ve desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür etti. Karnesini alan öğrenciler sevinçle evin yolunu tuttu.