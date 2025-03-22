Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Gazze için El Ele Türkiye’den Filistin’e sloganı ile başlatılan yardım kampanyasına katıldı.

15 Temmuz Demokrasi Parkında düzenlenen Gazze için El Ele Türkiye’den Filistin’e yardım kampanyasına Vali Hatioplu’nun yanı sıra Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Vali Hatipoğlu, İçişleri Bakanlığının AFAD koordinesinde başlatmış olduğu Gazze için El Ele yardım kampanyası çerçevesinde kentteki sivil toplum kuruluşları ile organize olarak çalışma yürüttüklerini söyledi. Vali Hatipoğlu, "Bu çalışmaları yerinde gördük. Ülkemiz başından itibaren Gazze ile ilgili yaşanan dramı, soykırımı, tüm dünya nezdinde dile getirdiği gibi aziz milletimizde adeta firavunun ateşine su taşıyan karınca misali yerelde pek çok yardım kampanyalarını düzenledi. Ülkemiz yine İçişleri Bakanlığımız ve AFAD’ın öncülüğünde pek çok yardım gemisi yola çıkardı. Umuyoruz ki bu yaptıklarımız aziz milletimizin o alicenap tavrından ve her şeyden önce kimsesizlerin kimsesi olma tarzından ve yine mazlumun yanında yer alması ilkesinden hareketle bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyorum. Elazığ her yönüyle bu anlamda ülkemi içerisinde mazlumların yanında yer aldığını geçmişte 6 Şubat depreminde nasıl Malatya’ya koşturduysa bugün de dünyanın bir başka köşesinde bir yangına el uzatma hamiyetperverliğini gösteriyor" dedi.

Konuşmaların ardından müftülük tarafından dualar okundu.

Vali Hatipoğlu, programın ardından alanda bulunan vatandaşlarla sohbet etti.