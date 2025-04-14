Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından, "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde görevli ebelere yönelik gerçekleştirilen "ebelik, normal doğum bilgi ve beceri artırma, afete hazır olunuş eğitimi sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde düzenlenen eğitim ve sertifika dağıtım törenine İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu başta olmak üzere hizmet başkanları, hastane yönetimi, idareciler, eğitmenler, katılımcı kursiyerler ve çalışanlar katıldı. 3 gün teorik ve 2 gün pratik olmak üzere toplam 5 gün devam eden eğitime, müdürlüğe bağlı hastanelerde görev yapan 28 ebe katıldı. Fırat Üniversitesinden Doç. Dr. Sümeyye Barut ve sağlık tesislerinde görevli eğitmenlerin sunumlarıyla gerçekleştirilen eğitimde ebelerin normal doğum sürecine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, doğum hizmetlerinde kalitenin artırılması ve afet durumlarına yönelik hazırlık tedbirlerin alınması konularında çeşitli bilgiler verildi.

Eğitim hakkında yapılan bilgilendirme ve konuşmalardan sonra düzenlenen törenle, İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu, hizmet başkanları, yöneticiler ve eğitmenler tarafından katılımcılara sertifika verildi.