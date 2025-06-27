Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, Elazığ’da bilim, tarih ve kültür Harput Kalesi’nde buluştu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında, Elazığ’da bilim, tarih ve kültür anlamlı bir buluşmayla bir araya geldi. Fırat Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, Harput Kalesi’nde gerçekleştirildi ve adeta bir kültür şölenine dönüştü. "Harput’un UNESCO Yolculuğu ve Harput İç Kale Kazıları" konulu Bilim Kafe etkinliği Elazığ yöresine ait halk oyunları gösterisiyle coşkulu bir şekilde başladı. Fırat Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Elazığ halk oyunlarını oynaması, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı ve kültürel etkileşimin güzel bir örneğini sundu. Etkinliğin bilimsel oturumunda Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Harput Kale Kazıları Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, "Harput’un UNESCO Yolculuğu ve Harput İç Kale Kazıları" konulu sunumuyla bölge halkını bilgilendirdi. Aytaç, Harput’un kültürel mirasını korumaya yönelik çalışmaları, kazı sürecinde elde edilen verileri ve UNESCO Dünya Mirası yolculuğunu vatandaşlarla paylaştı.

Bilim Kafe’nin hem üniversiteler hem de toplum için taşıdığı öneme dikkat çeken Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz " YÖK koordinatörlüğünde 81 ilde gerçekleştirilen Bilim Kafe etkinliğinin ilkini, Harput Kalesi’nde başlatmak istedik. Bundan sonraki süreçte de üniversitemizde araştırma geliştirme ve toplumsal katkı faaliyetlerinin topluma daha rahat bir şekilde iletişimi sağlamak için bilim iletişim koordinatörlüğü tarafından Bilim Kafe etkinliklerimiz devam edecek. Tarihimizi hem ilimize hem de bölgemize anlatmaya çalışıyoruz" dedi.