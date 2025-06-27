Fatih Belediyesi’nin düzenlediği Turizm Elçileri projesine başvuran 400 genç, "Gönüllü Turizm Elçisi" olmaya hak kazandı. Projeye katılan gençlerin yaz boyunca Fatih’te görev yaparak, şehre gelen misafirleri doğru ve etkili bir biçimde bilgilendirmeleri planlanıyor.

Fatih Belediyesi ve İstanbul Ticaret Odası’nca düzenlenen "Gönüllü Turizm Elçileri Bilgilendirme Toplantısı" yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda, İstanbul’un kalbi Fatih’in sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın önemine dikkat çekildi. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan dört önemli bölgeye ev sahipliği yapan ilçe, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Fatih Belediyesi’nin büyük önem verdiği Turizm Elçileri projesine bu yıl rekor düzeyde başvuru yapıldı. 16-17 Haziran’daki yazılı sınavı başarıyla geçen 550 aday, 19-20 ve 23-24 Haziran tarihlerinde sözlü mülakatlara katıldı. Yapılan değerlendirmeler neticesinde 400 genç, "Gönüllü Turizm Elçisi" olmaya hak kazandı. Turizm Elçileri projesi, gençlerin hem İstanbul’a gelen turistlere rehberlik etmesini hem de kişisel gelişimlerine katkı sunmasını hedefliyor. Projeye katılan gençlerin yaz boyunca Fatih’te görev yaparak, şehre gelen misafirleri doğru ve etkili bir biçimde bilgilendirmeleri planlanıyor.

"Bin 600 başvuru arasından seçilen 400 gencimizi tebrik ediyorum"

Toplantıya katılan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan projeyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Turan, İstanbul’un tarihi merkezinde böyle bir projeyi hayata geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Suriçi İstanbul’u, her metrekaresi tarihle, sanatla yoğrulmuş bir medeniyet merkezidir. Roma’dan Osmanlı’ya birçok imparatorluğa başkentlik yapmış bu kadim şehir, sahip olduğu kültürel zenginliklerle sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da gözbebeğidir. Biz de Fatih Belediyesi olarak, bu değerleri geleceğe taşımak ve tanıtmak adına önemli projeler yürütüyoruz. Gönüllü Turizm Elçileri projesi de bu anlayışın bir parçası. Bir yandan gençlerimize gelişim fırsatı sunarken, diğer yandan şehrimize gelen turistlerin memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl bin 600 başvuru arasından seçilen 400 gencimizi tebrik ediyorum. Şehrimizi en güzel şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum" dedi.