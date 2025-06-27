Denizli’nin Buldan ilçesinde kış aylarında güreşlere katılan develerin yaz bakımları başladı. Sezon boyunca arenalarda başarıyla mücadele eden ve 7 kupa kazanan İhramcı adlı deveye özel bakım uygulandı.

Havaların ısınmasıyla birlikte havuttan çıkarılan deveye, dinlenme sürecine uygun bir beslenme ve yürüyüş programı hazırlandı. Aynı zamanda cilt sağlığına yönelik doğal bakım da ihmal edilmedi. Tüylerini döken deveye, hakiki zeytinyağı, katran, sarımsak, susam yağı ve badem yağından oluşan özel bir karışım vücuduna fırçayla sürülerek uygulandı. Bu karışım, hem cilt sağlığını koruyor hem de tüylerin daha sağlıklı çıkmasına yardımcı olduğu belirtildi. Yapılan bakımın, devenin sıcak havalarda daha rahat etmesini sağladığı ve küçük tahrişlere karşı koruma sunuyor.

"Devemiz tüylerinin dökmesinin ardından cilt bakımını yaptık"

Beslenme ve yürüyüş programları ile birlikte cilt bakımının da yapıldığını belirten Nabi Barutoğlu, "İhramcı devemiz 11 yaşında. Geçtiğimiz sezon 7 kupayla güreş arenalarında büyük başarı elde etti. Vücut ve teknik anlamında zirvede bir deve. Bizde şampiyonun bu sıcaklarda rahatlaması ve dinlenmesi amacıyla özel bir karışımı vücuduna sürüyoruz. İhramcı tüylerini döktü. Sadece kendi derisi kaldı. Cilt bakımı yapmak için hakiki zeytinyağı, katran, sarımsak, susam yağı ve badem yağını karıştırıp vücuduna fırça ile sürüyoruz. Bu işlem aynı erkeklerdeki traştan sonra krem, losyon ve kolonyağı sürmek gibi bir işlemdir" dedi.

"Tüylerin daha güzel çıkması için bu işlem şarttır"

Tüylerinin daha güzel çıkması için bu işlemin yapıldığını ve gelişmesinde yardımcı olduğunu ifade eden Nabi Barutoğlu, "Tüylerin daha güzel çıkması için bu işlem şarttır. Bedenin gelişmesine yardımcı olur. Küçük yara, bere ve böcek ısırdıklarından etkilenen tahrişlere karşı yararlıdır. Deveyi yaz sıcaklarından korur, rahatlatır ve dinlendirir. Yaptığımız bu işlemlerle birlikte İhramcı inşallah yeni sezonda da adından başarıyla söz ettirecektir" diye konuştu.