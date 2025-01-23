Elazığ’da bir marketin önüne gelen kadın, etrafı kontrol ettikten sonra 5 litrelik ayranı çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre marketin önüne gelen bir kadın, 5 litrelik pet şişeler içerisinde bulunan bir ayranı önce kontrol etti ve biraz kaldırıma yaklaştırdı. Kadın ardından, bir süre market içerisini ve çevreyi kontrol ettikten sonra ayranı alarak gitti. Ayranlardan birinin eksik olduğunu fark eden market sahibi, güvenlik kameralarına baktığında kadının ayranı çaldığını gördü.