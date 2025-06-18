Elazığ’da din görevlilerine yönelik, ’Afete Dirençli Toplum’ semineri verildi.

Elazığ İl Müftülüğü tarafından personel mutat toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Müftüsü İrfan Üstündağ, personeller, İmam-hatipler ve müezzin kayyımlar katıldı. Toplantıda, müftülük hizmetlerinin etkinliği, personelin görev bilinci ve sahadaki çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının ardından, Türk Kızılayı ve Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü iş birliğiyle din görevlilerine yönelik ’Afete Dirençli Toplum’ konulu bir seminer düzenlendi. Seminere katılan imam hatip ve müezzin kayyımlara, afet durumlarında toplumun bilinçlendirilmesi ve doğru müdahale konularında çeşitli eğitimler verildi.

Eğitim kapsamında çadır kurma ve yangın söndürme uygulamalı olarak anlatıldı. Katılımcılar, afet anında kullanılacak ekipmanları tanıma ve ilk müdahale konusunda pratik bilgiler edinme fırsatı buldu. Program sonunda, din görevlilerinin toplumda afet bilincinin yaygınlaştırılmasında kilit rol üstlendikleri vurgulandı.