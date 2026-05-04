Seza Çimento Elazığspor'un Adana 01 Futbol Kulübü ile oynayacağı play-off mücadelesi öncesinde Elazığ Belediyesi, taraftarların ulaşımda sorun yaşamaması için toplu taşıma seferlerinde özel düzenlemeler yaptı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta play-off'un 2. turunda Seza Çimento Elazığspor, evinde Adana 01 Futbol Kulübü'nü konuk edecek. İlk karşılaşmayı 4-2 kazanan bordo-beyazlılar rakibini bu akşam saat 20.00'de Elazığ Atatürk Stadyumu'nda ağırlayacak. Kritik mücadele için biletler tükenirken, Elazığ Belediyesi de taraftarların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için toplu ulaşım seferlerinde düzenlemeler gerçekleştirdi.

Buna göre, Sarıçubuk TOKİ, Gümüşkavak, Aksaray TOKİ, Yeniköy, Siteler, Karşıyaka, Abdullahpaşa üst yol, Abdullahpaşa, Abdullahpaşa Çevre Yolu, Zafran, Doğukent, Bahçelievler, Çaydaçıra, Yemişlik, Galericiler, Ulukent ve Güneykent güzergahlarında seferler saat 00.00'a kadar devam edecek.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yapılan ek düzenlemelerle söz konusu hatlarda saat 23.00 seferlerinden sonra saat başı olarak saat 00.00'a kadar seferlerin sürdürüleceği, böylece taraftarların ulaşımının daha güvenli ve konforlu şekilde sağlanacağı vurgulandı.