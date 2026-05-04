Adana 01 FK'yı kendi saha ve seyircisi önünde Play-Off 1. Tur rövanş maçında konuk edecek olan Elazığspor, resmi sayfası üzerinden bordo-beyaz renklerle tribünde yer alınması ricasında bulundu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada; 'Renk bütünlüğünü sağlamak ve tribünlerde görsel bir şölen oluşturmak adına, pazartesi günü oynanacak Adana 01 FK karşılaşmasında taraftarlarımızdan bordo-beyaz renklerimizle tribünde yer almalarını önemle rica ediyoruz. Takımımıza en güçlü desteği verebilmek için lisanslı Elazığspor ürünleriyle, atkılarımızla ve formalarımızla tribünleri dolduralım. Hep birlikte oluşturacağımız bu birliktelik, sahadaki mücadeleye güç katacaktır' denildi.