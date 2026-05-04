Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla Geçidi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Üç gündür aralıklarla süren yağış ulaşımı zorlaştırırken, çiçek açan ağaçlar üreticileri endişelendirdi.

Kütahya'da bahar mevsiminin ortasında etkili olan kar yağışı, hem günlük yaşamı hem de tarımsal faaliyetleri olumsuz etkiledi. Özellikle Domaniç ilçesi İnegöl-Domaniç karayolu üzerindeki bin 500 rakımlı Kocayayla Geçidi'nde etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Yaz lastiğiyle yola çıkan sürücüler bölgede ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda mahsur kalma tehlikesi yaşadı.

1 Mayıs'ta başlayan ve aralıklarla üç gündür devam eden kar yağışı, yalnızca Domaniç hattında değil, Aloğlu-Kuyusinir ve Sazak mevkilerinde de etkisini gösterdi. Karlı ve yer yer buzlanmanın oluştuğu yollarda sürücüler dikkatli ilerlemek zorunda kaldı. Bölgedeki ekiplerin yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Hava sıcaklıklarının ani düşüşüyle birlikte başlayan kar yağışı, başta Radar bölgesi olmak üzere yüksek rakımlı alanlarda yoğun şekilde görüldü. Beyaza bürünen doğa kartpostallık görüntüler oluştururken, özellikle çiçek açmış meyve ağaçlarının kar altında kalması dikkat çekti.

Elma, erik ve badem ağaçlarının çiçeklenme döneminde karla kaplanması, üreticiler açısından riskli bir tabloyu beraberinde getirdi. Uzmanlar, bu tür ani sıcaklık düşüşlerinin don olayına dönüşmesi halinde ciddi ürün kayıplarının yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Bölgede üretim yapan çiftçiler ise gelişmeleri tedirginlikle takip ediyor. Kütahyalı üretici Mehmet Akıncı, yaşanan kar yağışının alışılmışın dışında olduğunu belirterek temkinli bir umut taşıdıklarını ifade etti. Akıncı, 'İnşallah meyvelerimize herhangi bir zarar gelmez. Rabbim hayırlısını versin. Şu anda ağaçlarımız çiçek aşamasında, aslında tomurcuk döneminde olması gerekiyordu. Bu durum bizi düşündürüyor. Eğer hava sıcaklıkları eksi 4-5 derecelere düşmezse büyük bir zarar olmayacağını umut ediyoruz' diye konuştu.

Dumlupınar'da kış, tarih ve doğa buluştu

Kütahya Dumlupınar'da, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanıldığı kutsal topraklarda yer alan Dumlupınar Şehitliği, kış aylarında etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye büründü. 137 bin Mehmetçiğin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla kurulan şehitlik, karla kaplanan görünümüyle hem görsel bir şölen sundu hem de ziyaretçilerine derin bir manevi atmosfer yaşattı.

Kurtuluş Savaşı'nın en önemli simge mekânlarından biri olan şehitlikte, kar yağışının ardından oluşan manzara adeta kartpostalları aratmadı. Anıtlar, mezar taşları ve çevredeki ağaçlar beyaz örtüyle bütünleşirken, bölgenin tarihi dokusu kar altında daha da belirgin hale geldi.