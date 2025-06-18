Milyonlarca öğrenci karne almaya hazırlanırken, e-ticaret platformu Hepsiburada karne hediyesi için seçenekler sunduğunu duyurdu.

E-ticaret platformu Hepsiburada, öğrencilerin karne sevincine ortak olmak isteyen ailelere, hediye seçenekleri sunduğunu duyurdu. Teknolojiden modaya, kitaplardan eğitici oyunlara kadar birçok kategoride karne hediyesi kullanıcılara sunuluyor.

Yapılan açıklamaya göre, teknoloji meraklısı öğrenciler için akıllı telefonlar, bilgisayarlar, oyun konsolları ve oyuncu ekipmanları teknoloji hediyelerinden öne çıkıyor. Bilgisayarlarda peşin fiyatına 9 taksit imkanı sunulurken, seçili oyuncu ürünlerinde sepette indirim imkanı sunuluyor. Karnesini alan öğrenciler için moda kategorisinde de fırsatlar sunuluyor. Yazlık kıyafetler, spor ayakkabılar, güneş gözlükleri ve kol saatleri gibi ürünlerle tatil gardırobunu yenilemek isteyen öğrenciler için pek çok seçenek öne çıkıyor. Okuma alışkanlığını yaz tatilinde de devam ettirmek isteyen öğrenciler için her yaşa ve ilgi alanına uygun kitaplar, defterler ve kırtasiye ürünleri özenle seçildi. Yaz tatilini eğlenceli bir şekilde değerlendirirken aynı zamanda yeni şeyler öğrenmek isteyen öğrenciler için zeka geliştirici oyunlar, üretici aktiviteler ve eğitici oyuncaklar da karne hediyesi alternatifleri arasında yer alıyor.