Keçiören Belediyesi ilçedeki park, bahçe, yeşil alanlarda ihtiyaç duyulan kamelyalardan banklara, çitlerden oyun alanlarına kadar birçok ürünün imalatını kendi bünyesindeki atölyelerde yapıyor.

Keçiören Belediyesi, belediyede kullanılan büyük-küçük iş makineleri ile diğer hizmet araçlarının bakım ve onarımını da Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesindeki kadrosuyla kendi yapıyor. Motor ustasından elektrikçiye, kaynakçıdan lastik ustasına kadar teknik ekip, ihtiyaç duyulan tüm bakım süreçlerini belediye atölyelerinde gerçekleştiriyor.

"Üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz"

Keçiören Belediyesi’nin üretim kapasitesini artırdıklarını ve sürdürülebilir hizmet anlayışını güçlendirdiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Personelimizin iş gücünü etkin kullanma noktasında önemli çalışmalar yapıyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla ve kendi ustalarımızla belediyemizin ihtiyaçlarını karşılayarak hem büyük tasarruf sağlıyoruz hem de ilçemizi güzelleştirecek imalatlar yapıyoruz. Bu anlayışla çalışmaya, üretmeye ve hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.