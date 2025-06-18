YKS haftasında her gün sınava giriyormuş gibi prova yaparak beynin ve vücudun sınava hazır hale getirilmesi tavsiyesinde bulunan Serhat Butur, öğrencilere ve ailelerine sınavla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Yaklaşık 2 buçuk milyon kişinin gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) sayılı günler kaldı. 21-22 Haziran’da gerçekleştirilecek sınav öncesinde açıklamalarda bulunan İstanbul Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Koordinatörü Serhat Butur, sınava hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazır olmanın püf noktalarını anlattı. Sınav sırasında uygulanması gereken yöntemlere değinen Butur, ailelere de uyarılarda bulundu.

"Çıkmış sorulara benzer sorular çıkıyor"

"Öğrencilerimizin bazı eksikleri varsa, bazı konuları yetiştiremedilerse ve bu nedenle kaygı yaşamaya başladılarsa en güzel tavsiyemiz iyi oldukları konulara yönelmeleridir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sayfasında yer alan, çıkmış olan soruları yeniden çözmelerini istiyoruz" diyen Butur, "Bu neyi sağlıyor? Çözüm yollarının ve konuların aynı olduğu soruları çözmüş olacaklar. Tabii ki sorular aynı olmayacak ama değiştirilmiş sorular karşılarına gelecektir. Aynı soruları çözüyor olmak onları rahatlatacaktır. Öncelikli olarak karşılarına gelecek olan soruları hem göz hem beyin ezberlemiş olacağından dolayı kaygı problemleri yavaş yavaş ortadan kaybolacaktır" ifadelerini kullandı.

"Hem vücut hem beyin sınava hazır olur"

Sınava günler kala öğrencilere sınav simülasyonu yapmaları tavsiyesinde bulunan Butur, şöyle konuştu:

"Sınavımız 10.15’te başlayacak. Her gün saat 10.15’te kendilerine deneme sınavı yaparak hem vücut hem beyin olarak kendilerini sınava hazırlamış olurlar. Beyin böylece farklılık yaşamayacaktır. Bu nedenle sınav simülasyonu yapmalarını tavsiye ediyoruz. Kendi okullarını kullanarak deneme sınavı gerçekleştirebilirler. Birçok kurum deneme sınavı yapmaya devam ediyor. Lütfen buna devam etsinler. Sınav süresince oturacakları saat boyunca kan dolaşımları yavaşlayacak, gözleri ağırlaşacak ama vücut ve beyin kendilerini bu sınav düzenine önceden alıştırırsa rahatlama yaşayacaklardır. Düzenlerinde bir farklılık olmayacağı için sınavda kalp atışının hızlanması ve nefes alıştaki zorlanmalar azalacaktır."

"Sınav haftası mutlaka erken uyumak gerekir"

Sınavdan önce yeme alışkanlıklarına da dikkat edilmesi gerektiğini belirten Butur, özellikle baharatlı yiyecek ve asitli içeceklerden uzak durulmasını tavsiye etti. Stresin de etkisiyle sınav öncesi öğrencilerin en çok yaşadığı problemin mide rahatsızlıkları olduğunu söyleyen Serhat Butur, sınav haftasında erken uyumanın da önemine vurgu yaptı. Butur, "Ne kadar çok uyuyabilirseniz beyin o kadar melatonin salgılayacaktır ve bu da algılama, düşünme yeteneğinizin gelişmesini ve çalışmasını daha da rahatlatacaktır. Vücut kendisini yavaş yavaş salmaya başlar ve sizi de rahatlatır. Belki meditasyon ve nefes egzersizleri yapılabilir. Bunlar da vücudun rahatlamasını sağlayacaktır" dedi.

"Aileler kendi hayallerini çocuklarına yansıtmamalı"

Psikolojik açıdan öğrencileri en çok etkileyen faktörlerden birinin aileler olduğunu belirten Serhat Butur, "Öğrenciyi rahatlatacak olan en önemli faktör anne ve babalardır. Çocuklardan beklentilerini çok fazla dile getirmemeleri ve kendi hayallerini çocukların üzerine yansıtmamaları gerekir. Kendilerinin meslek gruplarını ve hayallerini çocuklarına sürekli empoze etmeleri bir telaş ve kaygıya neden olur. Bu durumun, çocukların çalıştıkları alanlarda gerilemelerine neden olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Saat kadranını takip eder gibi göz egzersizi yapın"

Sınav haftasında yapılan yürüyüş ve egzersizlerin kan akışını hızlandırarak, sınav sırasında uyku halini ve gözlerin kapanmasını engelleyeceğini belirten Serhat Butur, "Yapmaları gereken, yürüyüşler, kısa egzersizler ve göz egzersizleri. Bir saat kadranını takip ediyormuş gibi gözlerini hareket ettirmeleri gerekir ki göz kasları gelişsin ve okuma kısmında kolaylık sağlansın. Küçük ekranlara bakmak ve televizyon izliyor olmak öğrencinin algılama yeteneğini zayıflatacağı için sadece bedensel hareketler değil, gözlerle de egzersiz yapılması gerekir" dedi.

"Mantık soruları çok fazla çıkacak"

Sınavda sorulara takılıp kalınmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Serhat Butur, şu ifadeleri kullandı:

"Yine mantık soruları çok fazla çıkacak, anlamaya yönelik sorular fazla olacak. O yüzden öğrencilerin en başta yapmaları gereken şey, konuları çabuk taramaları ve yapabilecekleri soruları tespit etmeleri. Zorlanacakları soruları 360 dediğimiz döngü içerisine getirmeleri gerekiyor. Sorunun üzerinde ne kadar çok vakit kaybederlerse bu bir hırs haline geliyor ve sonraki sorularda zaman kayıpları yaşamaya başlıyorlar. Lütfen sorulara takılmayın ve en iyi çözebildiğiniz soruları çözün. Böylece sonrasında çok vakit kalacak ve diğer sorulara dönebileceksiniz."

Optik doldurma sırasında kaydırma ve atlama gibi hataların çok fazla yapıldığını vurgulayan Butur, bu nedenle kitapçıkta işaretlenen cevapların çok fazla biriktirilmeden optik form üzerinde de işaretlenmesi gerektiğini söyledi. Butur, son 3-4 dakikanın optik formunu kontrol etmek için ayrılması gerektiğini tavsiye etti.

Butur, son olarak ailelere tavsiyede bulunarak, "Aileler bu dönemi çocuklarıyla güzel geçirsinler. Onların nefes alabilecekleri doğa yürüyüşleri, deniz kenarı yürüyüşleri yapsınlar. Lütfen onlara kendi hayalleriyle değil, çocuklarının hayalleriyle yürüyebilecekleri; arkalarında değil, omuz omuza gidebilecekleri bir dönem yaşayacaklarını hissettirmeleri gerekiyor. Ondan sonrasında da hep beraber, biz onlarla omuz omuza yürüyüp en iyi tercihleri yaşayacağımız bir dönem geçireceğiz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.