Elazığ’da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla geleneksel uçurtma şenliği etkinliği düzenlendi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında geleneksel hale getirilen Uçurtma Şenliği bu yıl da coşkulu bir şekilde kutlandı. Etkinlik, Elazığ Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca rengarenk uçurtmalar gökyüzünü süslerken, katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Palyaço gösterileri ve müzik dinletisiyle de katılımcılar gönüllerince eğlendi.

Şenliğe Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, özel bireyler ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği etkinlik, hem özel bireyler hem de aileleri için unutulmaz bir gün oldu.