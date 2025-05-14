Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar görmesi nedeniyle ziyarete kapatılan müzenin, yaklaşık 2 yıl aradan sonra yeniden kapılarını açıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız, tadilat süreci tamamlanan müzeyi ziyaret etti. Yıldız, tekrar hizmete açılacak olan müzenin müdürü Safinaz Acıpayam’dan bilgi aldı. Müzenin teşhir ve tanzim çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, 19 Mayıs Müzeler Haftası’ndaki açılış öncesi son hazırlıkların ivedilikle takip edildiği belirtildi.

Geçmişten günümüze uzanan binlerce yıllık tarihi eserlerin sergilendiği Kahramanmaraş Müzesi’nin, bölge kültürünün önemli tanıklarından biri olarak öne çıkıyor. Envanterinde binlerce eseri barındıran müze, kentin kültür ve turizm hayatında önemli bir yere sahip olduğu ifade edildi.

Yetkililer, hafta dolayısıyla yapılacak etkinliklere tüm vatandaşları davet ederek, müzenin kapılarını yeniden ziyaretçilere açmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.