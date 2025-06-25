Elazığ’dan kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getiren hacılar yurda döndü. Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen karşılama programında hac kafilesi, çiçeklerle karşılandı.

Karşılama programına Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, İl Müftü Yardımcısı Dr. Mustafa Fırat ve Hac Bürosu çalışanları katıldı. Hac görevini tamamlayarak memleketlerine dönen hacılar, havalimanında tek tek karşılanarak tebrik edildi. İl Müftüsü İrfan Üstündağ, hac farizasını eda ederek dönen vatandaşları tebrik edip, "Rabbim hac ibadetlerini kabul eylesin. Bu mübarek yolculuğun manevi bereketini ömür boyu hissetmeleri duasıyla tüm hacılarımıza hayırlı dönüşler diliyorum’’ dedi.

Karşılama esnasında duygusal anlar yaşanırken, hacıların aileleri de sevinç ve özlem dolu anlar yaşadı.