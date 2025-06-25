Kocaeli’de zabıta ekipleri, Kandıra sahillerinde yaz sezonu boyunca denetim ve güvenlik çalışmalarını sürdürecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Kandıra sahillerinde yaz sezonu için kapsamlı denetim ve güvenlik çalışmalarına başladı. Ekipler, Mavi Bayraklı plajlarda seyyar satıcı denetimleri, izinsiz çadır ve şezlong kurulumlarının engellenmesi, plajlara çadır kurulmasına izin verilmemesi, hatalı parkların önlenmesi ve genel asayişin sağlanması için denetimler gerçekleştiriyor. Düzenin korunması amacıyla plajlarda sık sık devriye geziliyor.