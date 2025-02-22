Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde, 2021 yılında Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniğinde uzmanlık eğitimlerini tamamlayan ilk asistan uzmanını mezun etti.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi ilk uzman öğrencisini mezun etti. 2021 yılında Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniğinde uzmanlık eğitimi almaya başlayan Dr. Nesli Ceren Şapaloğlu eğitimini tamamlayarak uzman doktor oldu. Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin sürekli kendini geliştirip büyüttüğünü dile getiren Başhekim Doç. Dr. Şüheda Kaya "Hastanemizin ilk uzmanını mezun etmenin gurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık ordusuna Deri ve Zührevi Hastalıkları alanında bir uzman yetiştirmiş olmak hastanemiz için ayrı bir kıvanç kaynağıdır. Genç uzmanımıza meslek hayatında başarılar diliyorum. Uzman öğrencimizin yetişmesinde emeği geçen tüm hocalarımızı kutluyorum. Bu vesile ile hastanemizde mevcut durumda asistanlık eğitimleri devam eden 110 asistan hekimimize de başarılar diliyorum" dedi.

Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Savaş Öztürk "Kliniğimizin tıpta uzmanlık alanında ilk mezunu Uzm. Dr. Nesli Ceren Şapaloğlu’nu tebrik eder, meslek hayatında başarılar dilerim. Kliniğimizde uzmanlık eğitimleri devam eden diğer asistanlarımızın da eğitim süreçlerini tamamlayıp sağlık ordumuza dahil etmek için gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Eğitim süreçlerinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinin ilk uzmanı ve ilk mezunu olmanın gururunu yaşadığını aktaran Dr. Nesli Ceren Şapaloğlu, "Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinin ilk uzmanı olmak gerçekten gurur verici. Arkamızdan gelen asistan arkadaşlara da başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" cümlelerini kullandı.