Elazığ’da etkisini sürdüren kar yağışı, kenti beyaza bürürken, bu eşsiz manzaralar dron ile görüntülendi. Kent merkezi ve parkları kaplayan kar örtüsü, kartpostallık kareler oluşturdu.

Elazığ’da etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından başlayan ve iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle gece saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezi ve yüksek kesimler karla kaplanırken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışıyla birlikte Elazığ’da kartpostallık manzaralar oluştu. Kentin beyaza bürünen sokakları, parkları ve ana arterleri dron ile görüntülendi.

Belediye ekipleri yolların açık kalması için çalışmalarını sürdürürken, yetkililer buzlanma riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.