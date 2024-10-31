Düzce’de polis ekiplerince yapılan çalışmada bir şahsın el çantasında yapılan aramada bin 120 adet sentetik ecza ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan N.B. (22) isimli şahsın el çantasında arama yapıldı. Yapılan aramada bin 120 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.