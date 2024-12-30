Ağrı’daki Diyadin ilçesinde Köprü Kaplıcalarına gelen vatandaşlar eksi 15 derecede sıcak suyun tadını çıkarıyor.

Diyadin ilçesinde bulunan ve cilt hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen kaplıcalar, soğuk havalarda bile sıcak suyuyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Kaplıca sularının çıktığı bölgeye jeotermal kaynaklarla kurulan kaplıca tesisleri, hastalıklarına şifa arayan vatandaşların uğrak yeri olurken bölgedeki tarihi yerleri ziyarete gelen turistlerin de dinlenme noktası oluyor. Soğuk havaya rağmen kaplıcalara gelen vatandaşlar sıcak suyun tadını çıkarıyor.

Ziyaretçilerden Kemal Elci, "Diyadin kaplıcalarında akşam üzeri eksi 15 derecede sıcak suyun içinde yüzüyoruz. Kaplıca suyu kas ve eklem ağrıları, romatizmal sıkıntılar, cilt detoksu, metabolizmayı hızlandırma, obezite ile savaşma gibi konularda tercih ediliyor" dedi.