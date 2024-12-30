Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, karla kaplanan Topuklu Yaylasında beraberinde bulunan heyetle birlikte ziyaret etti.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, kar yağışının ardından ilçenin gözde doğa harikalarından biri olan Topuklu Yaylası’nı ziyaret etti. Yaylada karla kaplanan doğal güzellikleri inceleyen Başkan Pütün, bölgenin kış mevsiminde sunduğu eşsiz manzaraya hayran kaldı.

Başkan Pütün, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada; “Topuklu Yaylamıza beyaz örtü çok yakıştı. Doğanın eşsiz güzelliklerini kış mevsimiyle birleştiren yaylamız, huzur ve manzara arayanların adresi olmaya devam ediyor. Bu muhteşem atmosferi görmek isteyen tüm doğaseverleri Beyağaç’a bekliyoruz. Karın beyaz örtüsüyle büyüleyici bir görünüme kavuşan Topuklu Yaylası, ziyaretçilerine huzur dolu bir doğa deneyimi sunuyor. Huzur arayan ve kış manzaralarının keyfini çıkarmak isteyen herkes, bu eşsiz güzelliği yerinde görmek için Beyağaç’a gelsin” dedi