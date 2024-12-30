Aydın’da jandarma ekipleri tarafından Narkokapan-4 operasyonu kapsamında 5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

12 İlde Zehir Tacirlerine yönelik Jandarma tarafından düzenlenen "Narkokapan-4" operasyonlarında, 658 Kg uyuşturucu madde ile 127 bin 474 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 83 şüpheli yakalanırken, 50’si tutuklandı, 16’sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonun Aydın ayağında İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 kilogram metamfetamin, 3 kilogram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.