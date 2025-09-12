İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı duruşmaya ara verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu’nun yargılanmasına bugün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda başlandı. Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde bulunan 1 No’lu salonda görülen duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin tedbiren görevden uzaklaştırılan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bazı belediyelerin başkanları, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda izleyici katıldı. Hakim duruşma görülmeden önce bir ara karar oluşturulduğunu bu ara kararda Ekrem İmamoğlu’nun SEGBİS ile duruşmaya bağlanması yerine savunma hakkının kısıtlanmaması için duruşma salonunda hazır edilmesi yönünde ara karar verildiğini belirtti. Duruşma hakimi ayrıca kamuoyunun davayı yakından takip etmesi nedeniyle duruşmanın Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülmesine karar verildiğini aktardı. Kimlik tespitleri ile başlayan duruşmada Ekrem İmamoğlu sahte diploma iddiasıyla yargılandığı davada tahsil durumunun yüksek lisans olduğunu söyledi. İmamoğlu’na kendisi hakkında hazırlanan iddianame okundu ve savunması soruldu.

İddianame okunduğu esnada Ekrem İmamoğlu "Anlattığınız şeylerin benimle hiçbir alakası yok hala" dedi.

İmamoğlu savunmasında, "Tam arkanızda adalet mülkün temelidir diyor. Sizin onu temsil ettiğinizi bilerek savunmamı yapacağım. 35 yıl önce 18 yaşındaki delikanlının bu işleri nasıl yaptığını düşünemiyorum. Şu anda bir darbe sürecinin içerisindeyiz. Hepimizi derinden sarsan bir dönemin içerisindeyiz. Türkiye’de hak hukuk arayanlar tarih boyunca böyle davalar ile muhatap olmuşlardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin yargısının geldiği durumdan hicap duyuyorum. Ona karşı 4 seçim kazandığımı ve 5.’ciyi de kazanacağımı gördüğü için bu duruşmanın hazırlandığının farkındayım. Bu duruşma ilginç konusu ile şimdiden tarihe geçmiştir. 9 yılla yargılanıyorum o anlamda isim bulmaya bu davada çok zorlanıyorum. Kendimi savunmakta da zorlanıyorum. Bu davanın konusu saçmalıktır. Davanın senaryosu hileli bir şekilde evrakı almışım, gitmişim yüksek lisansa başvurmuşum, askerlik şubesine sunarak bunu kullanmışım, Yüksek Seçim Kurulu’nda kullandığımın söylendiği kısmı zurnanın zırt dediği yer. Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Şubat’ta İstanbul Üniversitesi’ne yazı yazıyor. ‘Acele et hemen karar’ ver diyor. Çünkü bahse konu diplomanın kullanılmaya devam edildiği belirtiliyor. Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurur diye başsavcı telaş ediyor. Tarihe utanç belgesi olarak geçmiştir bu iddianameyi yazan kişinin zihniyeti. Ekrem İmamoğlu 18 yaşında bir öğrenci. 18 yaşında bir gencin düşürüldüğü duruma bakar mısınız? Yazıklar olsun. Tümüyle bir saçmalık metni oluşmuş. Bunu yapan, yazdıran aklın gerçekliğe hakaret edercesine neyin izini sürdüğünü, koştuğunu ben çok iyi biliyorum. Benim çok rasyonel bir anlatımım olacak. Ben bu davanın 2 defa mağduruyum. Kazancım, alın terim ile aldığım diplomam yok sayıldı iptal edildi. 5 yıllık emeğim çabam bir çırpıda yok edildi. Gerçekten bunu tekrar hatırlatıyorum diplomamı yok ettiler. 17 yaşımda Kıbrıs’a gittim 23 yaşında İstanbul Üniversitesi’nden diplomamı aldım. Tekrar hatırlıyorum bunu yapan akıl, tapunuzu, şirketinizi, her şeyinizi elinizden alır geçmişinizi bile elinizden alır, tereddüt etmez. Sayın hakimim benim hayatım çok sahici gerçek. O kadar şahidim var ki şükürler olsun" dedi.

İmamoğlu savunmasının devamında, "Bir arkadaşım İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yapmış ev arkadaşımdı. Üzüldüm gittiğine. 1 sene sonra takip ettim. İlan gördüm geçiş için başvurdum. İşin hikayesi bu. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yaptım. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin öğrencisi oldum. Anamın ak sütü gibi helal diplomamı aldım. Benim yaşamım sahicidir. Bizi hayatın gerçeklerinden uzaklaştırarak makamdan kopmamak adına sahteciliğin dik alasının yapıldığı bir dönem ile karşı karşıyayız. Benim diplomam iptal edildikten sonra ben ilk defa konuşuyorum. Devletin şefkatli eli olmanın ne olduğunu ben biliyorum. 2019’da sevgiyi sarılmayı anlatıyorum, sevgi pıtırcığı diye benimle dalga geçiyorlar. Evet sevgi pıtırcığıyım. Böyle geçiş dönemleri fasa fiso. Üniversiteden diplomadan bahsediyoruz. Bu ülkede eğitime güven duymayanların oranı yüzde yetmiş. Üniversite mezunlarımızın 3’te 1’i işsiz. Yeni bir döneme ihtiyaç var bütün sorunların kaynağı bu. Demokrasinin en önemli özelliği toplumuna ve yurttaşına sağladığı süreklilik duygusudur. Bu ülkede eşitlik ilkesi var, özgürlük var. Demokrasiyi ve seçim sandığını korumak hepimizin görevi sayın hakim ama sizin daha çok göreviniz. En önemli görevi demokrasiyi cumhuriyeti adaleti korumak en önemli görevinizdir" ifadelerini kullandı.

Sanık İmamoğlu savunmasının devamında "Seçimimizi iptal ediyorsunuz. Yaşamadığımız kalmadı 6 senedir. Hapsi bile bize yaşattılar. Ama millet gereğini yapıyor. 2024’te millet 1 milyondan fazla oy farkı ile kazanmamızı sağladılar. Milletime kendimi teslim etmekte hiç yanılmadım. Benim cezalandırılma sebebim 39 ilçenin 32’sinde Ekrem İmamoğlu birinci çıktı. Bu benim için öyle büyük bir onur ki" şeklinde konuştu.

SEGBİS sisteminin 2 saat kayıt yapabilmesi nedeniyle duruşmaya yeni SEGBİS kaydı açılması için 10 dakika ara verildi.