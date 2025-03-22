Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, öğrencilerle bir araya gelerek suyun önemini anlatırken ’Susuz Yaz’a dikkat çekti.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle özel bir okulun davetiyle öğrencilere su konusunda bilgi paylaşımı yaptık. Gerçekleştirilen seminerde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Sürücü, suyun önemini ve tasarruflu kullanımını anlatarak farkındalık oluştururken, son günlerde yaşanan kuraklıklar sebebiyle önümüzdeki yaz ayında su sorunları yaşanacağını belirtti. Yaşanan küresel iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen kuraklık ve yağışsız geçen günlerin önümüzdeki yaz aylarında su sorunlarına neden olacağına dikkat çeken Başkan Sürücü, seminer ile ilgili verdiği bilgilerde "Barajlardaki doluluk oranı ve Menderes’teki su durumuna bakıldığında sıkıntılı bir yaz dönemi geçireceğimizi ve bundan tüm canlıların olumsuz etkileneceğini belirttik. Aydın Valiliği’nin 2025 yılı sulama sezonunda uygulanacak olan havza bazlı su dağıtım planlamasına göre, kısıtlı sulama programının uygulanacağı, tüm ürünlere 2 defa su verileceği, kuru tarıma geçilmesi yönünde teşvik edileceği konusunda bilgilendirme yapıldığını, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da, gelecekte en büyük tehlikenin su sorunu olduğunu, içme suyu sağlayan İkizdere barajında 5-6 aylık su kaldığının belirtildiğini ve herkesin su tasarrufu yapmasına dikkat çekildiğini söyledik. Batı Anadolu’nun en büyük nehri olan Büyük Menderes’in geçmişten günümüze coğrafyayı nasıl değiştirdiğini, binlerce yıl bereket getiren nehrin etrafında birçok uygarlığın kurulduğunu, günümüzde de küçüklü büyüklü yerleşimlerin çevresinde yer aldığını anlattık. Büyük Menderes Nehri’nin sadece insanlığa değil, nehir ekosistemindeki bitki topluluklarına, sucul canlılara, memelilere ve kuş türlerine hayat vererek canlılar üzerindeki önemine değindik. İklim değişikliği ve yaşanan kuraklığın etkisiyle ve insan kaynaklı nedenlerden dolayı kuruma ve kirlilik sorunlarıyla boğuştuğunu, bunun etkilerinin kötü sonuçlarını görseller üzerinden gösterdik. Büyük Menderes’te suların çok azaldığını, endüstriyel tesislerden, jeotermal işletmelerinden gelen kirlilik yükünün arttığını, sudaki oksijen yetersizliğinden dolayı balıkların yeterli oksijen alamadığını, bu şekilde gitmesi halinde yaz aylarında yoğun balık ölümleri görülebileceğini belirttik. Su sıkıntısının yaşandığını ve önümüzdeki aylarda daha çok yaşanacağı bilinirken, susuz yaz günlerinde tarımın sigortası olan ve biyolojik çeşitlilik için yaşam garantisi olan Söke ovasındaki azmakların korunması ve doldurulmaması gerektiğini söyledik. Kuşadası’nda da su kaynaklarının azalması ve nüfus artışı nedeniyle ön önemli sorunun su kıtlığı olacağını, yaz aylarında susuzluk ve tuzlu su sorunlarıyla karşılaşılacağını, kentte yaşayan herkesin suyu tasarruflu kullanması gerektiğini belirttik. İçme suyu sağlayacak Sarıçay Barajı’nın inşasının devam ettiğini ancak baraj havzasındaki madencilik faaliyetlerinin içme suyunu kirleteceğini şimdiden bunun önlemlerinin alınması gerektiğini söyledik" ifadelerine yer verdi.

Yapılan sunumun ardından sonra Ortaokul Müdürü Seran Dumlu, Fen Bilgisi öğretmenleri Beyza Gültekin ve Sibel Akçay tarafından EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü’ye bir buket çiçek takdim edildi.