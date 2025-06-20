DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde temizlik için gittiği villanın havuzuna düşen 1 çocuk annesi kadın, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 18 Haziran Çarşamba günü Merkezefendi ilçesine bağlı Göveçlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aile bütçesine katkı sağlamak için ev temizliğine 44 yaşındaki Havane Oy, villada temizlik yaptığı esnasında havuz kenarında çalışırken dengesini kaybetti. Sendeleyen kadın, havuza düştü. Yüzme bilmeyen kadın, bir süre sonra fark edilerek havuzdan çıkartıldı.

İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır alan Havane Oy’u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Server Gazi Devlet Hastanesine sevk etti. Hayati tehlikesi bulunan kadın, daha sonra PAÜ Tıp Fakültesi Hastanesine nakil edildi. Talihsiz kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Havane Oy’un cenazesi, hastane morgundan alınarak otopsi işlemleri için Adli Tıp Grup Başkanlığına getirildi. 1 çocuk annesi Oy’un cenazesinin bugün Tavas ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.