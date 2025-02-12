Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden EKDAĞ A.Ş.’nin bünyesinde hizmet veren tesislerdeki rutin denetimleri çerçevesinde Barbaros Çay Bahçesi ve Düden Balık Çarşısı denetlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden EKDAĞ A.Ş., halk sağlığını korumak ve güvenilir hizmet sunmak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden hileli gıda ürünleri, gıda maddelerine eklenen yabancı bileşenler ve sahte ürünlerin önüne geçmek isteyen EKDAĞ A.Ş.’nin denetim ekipleri, tesislerin tamamında gıda üretim süreçlerini, depolama alanlarını, kullanılan malzemeleri ve mutfak ekipmanlarını titizlikle inceliyor. Ürünlerden gıda numuneleri alınarak, gıda güvenliği ve kalite standartlarının sağlanması açısından akredite laboratuvarlarda analizler gerçekleştiriliyor. Mikrobiyolojik analizlerle gıda ürünlerinde bakteri veya virüs gibi tehlikeli mikroorganizmaların olup olmadığı kontrol ediliyor, insan sağlığını tehdit eden unsurların varlığı tespit edildiğinde gerekli önlemler alınıyor. Denetimler sonucunda hazırlanan raporlar, toplantılarda değerlendirilip, var olan eksikliklerin giderilebilmesi için gerekli iyileştirme çalışmaları ivedilikle hayata geçiriliyor.

Yapılan denetimler kapsamında dijital altyapı sistemi de kuran EKDAĞ A.Ş, bu şekilde satın alma ve stok yönetimi süreçlerini de daha sağlıklı bir şekilde yürütmüş oluyor. Kurulan sistemle ürünlerin depolara giriş anından satışa sunulduğu ana kadar tüm aşamalar kayıt altına alınıyor. Sistem sayesinde ürünlerin ne kadar sürede tüketildiği, hangi hızla satıldığı ve hangilerinin stokta kaldığı anlık olarak takip edilebiliyor. Böylece satın alma süreçleri optimize edilerek, israfın önüne geçilmesi amaçlanıyor.

"Ayda yaklaşık 3-4 denetim gerçekleştiriyoruz"

EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, Antalya’nın turizm başkenti kimliğine uygun şekilde vatandaşlara ve şehri ziyarete gelen turistlere yönelik olarak en kaliteli hizmeti sunmayı hedeflediklerini söyledi. Aydın, "Başkanımız Muhittin Böcek önderliğinde sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneği Antalya’da gösterilmeye devam ediyor. Sağlık, hijyen ve kaliteyi ön planda tutarak, uygun fiyatlarla vatandaşlarımızın hizmetine sunulan sosyal tesislerimiz, halk plajlarımız, restoranlarımız ve kafelerimiz sayesinde herkesin aileleri ve sevdikleriyle güvenle vakit geçirebileceği alanlar oluşturuyoruz. Ayda yaklaşık 3-4 denetim gerçekleştiriyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesisleri, halkımızın güvenle tercih edebileceği, kaliteli ve hijyenik hizmet sunan alanlar olarak faaliyet göstermeye devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımızın aileleri ve sevdikleriyle birlikte tesislerimizde güvenle yemek yiyebileceği, vakit geçirebileceği bir ortam sağlamak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz" dedi.

EKDAĞ A.Ş’de çalışan Gıda Mühendisi Şahver İnal, "Tesislerimize düzenli olarak denetimler gerçekleştiriyoruz. Amacımız, misafirlerimize sağlıklı ve kaliteli ürünlerle buluşturulmasını kontrol etmek. Burada da ham maddeden başlayarak, malzeme kabulü, ürünlerin ve depoların kontroller yapılıyor. Ürünlerin ilk aşamasından en son tüketiciye ulaşana kadarki tüm süreçleri kontrol ediyoruz" ifadelerini kullandı.