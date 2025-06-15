Ege İhracatçı Birlikleri, Çin’in dev ithalat pazarıyla Türk firmalarını buluşturmak için 20 Haziran 2025’te “8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı Tanıtım Toplantısı” düzenliyor.İZMİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), dünyanın en büyük ithalat pazarı olan Çin’e ihracatı artırmak amacıyla 20 Haziran 2025 Cuma günü “8. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE) Tanıtım Toplantısı” düzenleyecek.

EİB hizmet binasının 7. katındaki Seminer Salonu’nda gerçekleşecek etkinlikte, Çin Uluslararası İthalat Fuarı Bürosu yetkilileri Türk firmalarına doğrudan bilgi verecek.

ÇİN PAZARI TÜRK ÜRÜNLERİ İÇİN FIRSATLARLA DOLU

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, CIIE’nin dünyanın en prestijli ithalat fuarı olduğunu vurgulayarak, “Türkiye, son yıllarda bu platformda güçlü bir yer edindi. 2025’te de milli katılım organizasyonunu EİB olarak biz üstleniyoruz. Çin’le 41,6 milyar dolarlık ticaret açığını dengelemek için bu fuarı stratejik bir araç olarak görüyoruz. Türk ürünleri, fiyat-performans açısından Çin pazarında avantajlı” dedi.

Kozmetik, şarap, kuru meyve, konfeksiyon, deri ürünleri, turizm ve lojistik gibi sektörlerin yanı sıra organize sanayi bölgeleri, fuarın hedef sektörleri arasında yer alıyor. Çin’in “Orta Koridor” stratejisinde Türkiye’nin önemli bir transit ülke olduğunu belirten Eskinazi, demiryolu, elektrikli araç ve teknoloji alanlarında iş birliği fırsatlarına dikkat çekti.

1,5 MİLYARLIK PAZARDA TÜRK RÜZGÂRI

Başkan Eskinazi, Çin’in 5 trilyon dolarlık dünya ticaretindeki payına ve 1,5 milyarlık nüfusunun %30’unun orta-üst gelir grubunda olduğuna işaret ederek, “100 milyonluk bir kesim Avrupa yaşam standardına sahip. Bu, Türk ürünleri için dev bir pazar. CIIE’nin resmi sitesinde ‘Türk ihracatçıları bekliyoruz’ mesajı var. Bu ilgiyi değerlendirmeliyiz” dedi.

Toplantıda, CIIE Bürosu temsilcileri fuar yapısı, başvuru süreçleri, lojistik destekler ve teşvikler hakkında detaylı sunum yapacak.

Çin pazarındaki güncel trendler, tüketici eğilimleri ve stratejik ürün grupları da ele alınacak. Geçmiş yıllarda fuara katılan Türk firmalarının önemli iş birlikleri kurduğunu hatırlatan Eskinazi, 2025’te Şanghay’da daha geniş bir katılımla güçlü bir Türkiye rüzgârı estirmeyi hedeflediklerini ifade etti.