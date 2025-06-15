Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Darıçayırı ve Paralı Mahallelerini birbirine bağlayan mevcut grup yoluna alternatif olarak geliştirilen 1 kilometrelik güzergahta çalışmalarını tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ‘Ulaşımda Sakarya Zamanı’ mottosuyla başlattığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Şehre yeni güzergahlar ve yenilenmiş caddeler kazandıran Büyükşehir Belediyesi’nin son çalışmaları ile Darıçayırı - Paralı grup yolunu kısaltarak güzergâhı güvenli ve konforlu hale getirdi. Karasu Belediyesi ile birlikte planlanan program dâhilinde ilerleyen çalışmalarda kazı dolgu çalışmalarını tamamlayan ilçe belediyesi sıcak asfalt öncesi zemini hazır hale getirdi. Altyapı çalışmaları sonrası devreye giren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sağladığı bin 600 ton sıcak asfalt ile güzergahı yeni yüzüne kavuşturdu. Bölge halkının uzun süredir gündeminde olan alternatif grup yolu projesi, iki mahalle arasındaki mesafeyi ve ulaşım süresini oldukça kısalttı ve virajların olduğu tehlikeli yol ikinci plana alındı.1 kilometrelik yeni güzergahta üst yapı çalışmalarını tamamlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 716 metrelik oto korkuluk imalatı ile yeni güzergâhı güvenli hale getirdi ve grup yolu ulaşıma açıldı.