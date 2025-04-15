Denizli’de İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Aşere Takrib Tayyibe eğitimini tamamlayan personeller, icazet merasimiyle belgelerini aldı.

Denizli’de İl Müftülüğü tarafından Aşere Takrib Tayyibe eğitimini tamamlayan 6 personeli hafız için "İcazet Merasimi" düzenlendi. İl Müftülüğü ile Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi’nin birlikte organize ettiği İcazet Merasimi, Şükrü Fatma Zeybekçi Camii’nde, öğle namazının ardından gerçekleştirildi. Program, Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Ahmet Şamil Ok’un açılış konuşmasıyla başladı. Ardından İl Müftüsü Abdullah Pamuklu selamlama konuşmasını yaptı. Müftü Pamuklu, "Merasimimize teşrif eden, başta Reisül Kurra Hacı Hafız Mustafa Demirkan hocamız olmak üzere, tüm misafir kıraat hocalarımıza, icazet veren ve alan kıymetli hocalarımıza ve siz değerli cemaatimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafız Osman Şahin, "Öğrenmenin yaşı yoktur" diyerek Kur’an-ı Kerim eğitiminin her yaş grubunu kapsadığını vurguladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yediden yetmişe herkese Kur’an öğretmeyi görev bildiğini ifade eden Dr. Şahin, özellikle 4-6 yaş grubu ve yaz Kur’an kurslarının taşıdığı önemi dile getirerek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın Kur’an öğrenme nimetinden mahrum kalmaması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Hafızlık müessesesinin kıymetine de değinen Dr. Şahin, Peygamber Efendimizin "Ümmetimin en şereflileri, Kur’an’ı hıfzedip onunla yaşayan hafızlardır" hadisini de hatırlattı.

İcazet merasimi Kurra hafızlar Osman Şahin, Sedat Aydınlı, Ramazan Pakdil, Talip Akbal, Fatih Çatmakaş, Ayhan Mansız, Ekrem Öztürk ve İbrahim Ulutaş’ın Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle devam etti. Ardından icazet almaya hak kazanan müftülük personeli, hafızlar Abdullah Huzeyfe Öziç, Engin Kaplan, Halil Murat Özer, Halit Menteşeli, Hasan Takbaş ve Sadettin Akyol kıraatlerini başarıyla tamamladı. Şeyhül Kurra Selman Uzunoğlu, Kurra Hafızlar Mustafa Memi, Ömer Erdem, Durmuş Ali Uçar ve Sadık Doğan hafızlara icazetlerini verdi. Şeyhül Kurra Selman Uzunoğlu’nun icazet metnini okumasının ardından, Reisül Kurra Hacı Hafız Mustafa Demirkan Hoca Efendi, icazet duasını gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından hafızlara icazet belgeleri, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, protokol üyeleri ve misafir hocalar tarafından verildi.